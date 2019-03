Manchester United-anfallare skadad - lämnar EM-kvalsamling

Manchester United-anfallaren Marcus Rashford blev uttagen till Englands EM-kvalsamling för matchspel mot Tjeckien i morgon och mot Montenegro den 25 mars i kvalspelet. I dag meddelade förbundskaptenen Gareth Southgate att anfallaren tvingas lämna samlingen i förtid med anledning av en ankelskada.

- Han kommer inte att bli redo för våra matcher, så han har skickats tillbaka till Manchester United, säger Southgate enligt Evening Standard.

- Vi visste sedan ett par dagar att Marcus inte skulle vara redo för i morgon (mot Tjeckien), så det är en jättebra möjlighet för de andra, fortsätter han.

Manchester United ställs härnäst den 30 mars mot Watford i Premier League.

