Manchester United bekräftar storvärvning - överens med Sporting om övergång

Manchester United har under en längre tid rapporterats vara intresserat av att värva Sportings portugisiske mittfältare Bruno Fernandes, 25, och under tisdagen gick BBC ut med att det skett ett genombrott i förhandlingarna och att parterna är överens.

Nu meddelar även United, via sin hemsida, att klubbarna är överens om en övergång. United skriver att endast en läkarundersökning återstår, samtidigt som United och Fernandes ska komma överens om ett avtal. Därmed kommer ytterligare ett tillkännagivande att publiceras av klubben framöver. Då lär United bland annat gå ut med spelarens kontraktslängd.

Enligt BBC förväntas United betala 55 miljoner euro, drygt 583 miljoner kronor plus bonusar, vilket kan leda till en total kostnad på 80 miljoner euro, drygt 848 miljoner kronor för spelaren. Det skulle i sådana fall vara den största övergången någonsin i ett januari-transferfönster i Premier League.

Fernandes lämnade under sommaren 2017 Sampdoria för spel i Sporting och är den här säsongen hittills noterad för 15 mål och 14 assist på 28 matcher i alla turneringar. Totalt har han gjort 64 mål på 137 matcher i alla turneringar för den portugisiska klubben. Han var även med och vann den portugisiska cupen i fjol, precis som han blev utsedd till den portugisiska ligans bäste spelare både 2017/2018 och 2018/2019.

Fernandes har även under senaste åren varit en del av Portugals A-landslag. Mittfältaren är noterad för två mål på 19 landskamper för A-landslaget. Fernandes blev målskytt i landslagets senaste landskamp, EM-kvalmötet med Luxemburg som slutade med 2-0-seger.

