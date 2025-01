Manchester United-legendaren Denis Law död

Denis Law är en av de främsta spelarna i Manchester Uniteds historia.

På fredagskvällen kommer ett sorgligt besked.

Law har gått bort. Han blev 84 år.

"Det är med tungt hjärta som vi meddelar att vår far Denis Law har gått bort. Han kämpade en tuff kamp men ka nu äntligen vila i frid", skriver familjen i ett uttalande via Manchester United.

"Vi vet hur mycket många stöttade och älskade honom. Den kärleken uppskattades alltid och gjorde skillnad. Tack".

Denis Law inledde sin karriär i Huddersfield. Därefter blev det spel i Manchester City, italienska Torino - och Manchester United. Det var i de röda delarna av Manchester han firade störst framgångar.

Totalt blev det 237 mål på 404 framträdanden i United-tröjan. Två ligatitlar, en Europatitel och tre cuptitlar spelades dessutom hem mellan åren 1962-1973.

På och runt Old Trafford finns två statyer av supporterfavoriten Law. Utanför arenan står den klassiska avbildningen av "The United Trinity": Denis Law, George Best och Sir Bobby Charlton. Ett epitet trion fick efter att 1968 ha hjälpt Manchester United att som första engelska klubb vinna Europacupen.

"Alla i Manchester United sörjer förlusten av Denis Law, kungen av Stretford End. Han kommer alltid att hyllas som en av klubbens största och mest älskade spelare. Den ultimata målskytten. Hans elegans, kämpaglöd och kärlek till sporten gjorde honom till en hjälte för en hel generation", skriver klubben i ett uttalande.

"Våra djupaste kondoleanser går till Denis familj och hans många vänner. Hans minne kommer att leva vidare för alltid".

Denis Law vann Ballon d'Or, priset som går till världens bästa fotbollsspelare, år 1964.

Han var även en omtyckt landslagsspelare. Sammanlagt gjorde den målfarlige forwarden 31 mål på 54 landskamper för Skottland.