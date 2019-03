Manchester United-spelare vill se åtgärder mot planstormningar: "Vad händer om de tar med sig något in?"

Planstormningarna avlöste varandra i helgen. Nu vill Ashley Young se skarpa åtgärder. - Vad händer om de tar med sig någonting in på planen? säger han enligt Reuters.

Det var turbulent i flera matcher under den gångna veckan då åskådare stormade planen. I söndags tog sig en man i derbyt mellan Aston Villa och Birmingham och gick till knytnävsattack mot Aston Villas lagkapten Jack Grealish. I mötet mellan Rangers och Hibernian tog sig en åskådare in på plan och riktade slag mot Rangersspelaren James Tavernier och i Premier League-matchen mellan Arsenal och Manchester United sprang en supporter in på planen och knuffade omkull Chris Smalling.

Händelserna tycker Manchester Uniteds Ashley Young är upprörande och han vill nu se åtgärder gällande säkerheten.

- Vad händer om tar med sig någonting in på planen? Spelarna kommer att vara i fara, säger han enligt Reuters.

- Det är definitivt någonting FA (engelska fotbollförbundet), Premier League och Fifa måste göra någonting åt. Jag vet inte om det handlar om fler vakter, men det är ett bekymmer.