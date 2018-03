Manchester United startar damlag - skickat in ansökan till FA

Manchester United har inte haft något damlag jämte sitt herrlag - men nu siktar klubben på att det ska bli ändring på det. Klubben meddelar på sin hemsida att man har skickat in en ansökan till det engelska fotbollförbundet, FA, om att starta ett proffslag på damsidan som ska gå in i andradivisionen av ligasystemet.

- Vi är glada över att gå ut med att klubben ämnar att starta sitt första professionella damlag någonsin och har skickat in en ansökan om att gå in i WSL2 (Women's Super League 2, andradivisionen), säger Uniteds vd Ed Woodward i ett uttalande på klubbens hemsida.

- Manchester Uniteds damlag måste byggas med samma principer som herrarnas A-lag och ge akademispelare en tydlig väg till toppfotbollen inom klubben.

Att United inte har haft något damlag är något som har kritiserats, bland annat från den engelske förbundskaptenen för damlandslaget, Phil Neville.

