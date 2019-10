Mané avslöjar - mittfältaren bröt spända stämningen mellan stjärnorna: "Alla skrattade"

Sadio Mané var tydligt irriterade på Mohamed Salah i Liverpools match mot Burnley. Nu berättar anfallaren att Georginio Wijnaldum bröt den spända stämningen mellan duon. - Han frågade högt ”Mo Salah, varför ville Mané slå dig” och hela laget började skratta, säger Mané till Canal Plus.

I matchen mellan Liverpool och Burnley i Premier League tidigare i höstas var Sadio Mané tydligt upprörd på Mohamed Salah. Vid en målchans för Liverpool tyckte Mané att han hade en bättre målchans än Salah, men fick inte passningen av egyptiern.

Mané blev bara några minuter senare utbytt och var då fortsatt irriterad. Han gestikulerade på bänken och fick lugnas av James Milner och Roberto Firmino.

Nu avslöjar Mané att det var Georginio Wijnaldum som bröt den spända stämningen mellan stjärnorna.

- Alla höll på och retas med oss. Wijnaldum, som gillar att retas med andra väntade tills alla kommit in i omklädningsrummet och frågade högt ”Mo Salah, varför ville Mané slå dig” och hela laget började skratta, berättar senegalesen för Canal Plus, enligt The Mirror.

Mané berättar att duon också pratade igenom situationen själva och att de redde ut det som hade hänt.

- Han sa till mig ”Sadio, varför är du arg” och jag sa ”du behövde passa bollen, Mo”. Då svarade han ”Jag såg dig inte, du vet att jag inte har något mot dig", säger Mané.

- Vi pratade om det själva och tränaren (Jürgen Klopp) kallade in mig till sitt kontor och vi pratade. Jag berättade att vi redan hade rett ut det och han var positivt överraskad.

Liverpool vann matchen med 3-0 och toppar Premier League med 24 poäng efter åtta omgångar, åtta poäng före Manchester City.