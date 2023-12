Match avblåst - efter att Lockyer kollapsat

Premier League-matchen mellan Bournemouth och Luton bröts i andra halvlek, vid ställningen 1-1, efter runt 65 minuters spel med anledning av att Luton-mittbacken Tom Lockyer, 29, plötsligt kollapsade, till synes oprovocerat, på planen.

Läkare ingrep snabbt, och efter en stunds behandling bars spelaren ut på bår till applåder på Vitality Stadium. Efter att Lockyer föll ihop lämnade även övriga spelare planen.

"Det blir ett uppehåll i spelet för att Tom Lockyer behöver läkarvård. Vi är alla med dig, 'Locks'", skrev Luton, i samband med uppehållet, på X.

Senare meddelar Luton att matchen inte kommer att återupptas i dag, lördag, och att Lockyer är vid medvetande och har förts till sjukhus. Anledningen till kollapsen är, enligt klubbens läkare, hjärtstopp.

"Vårt medicinska team har bekräftat att 'Hatters' kapten fick hjärtstopp på planen, men var vid medvetande när han togs av på bår. Han fick ytterligare behandling inne på arenan, vilket vi än en gång tackar de medicinska teamen för. Tom blev sedan förd till sjukhus, där vi kan försäkra er supportrar om att han är stabil. Han genomgår för närvarande ytterligare tester med sin familj vid sin sida", skriver klubben på X.

Luton skriver vidare:

"Vi är ledsna för alla närvarande supportrar att spelare i båda lagen inte var i sinnesstämning att fortsätta med matchen efter att ha sett sin älskade lagkamrat och vän tas av på det sättet, och staben kunde inte fortsätta med att hantera matchen under sådana omständigheter".

"Vi tackar alla för de underbara applåderna och sången med 'Locks' namn inne på arenan i en svår stund. Nu är det dags för alla våra spelare, stab och supportrar att samlas som vi alltid gör och ge vår kärlek och vårt stöd till Tom och hans familj".

Tidigare i år kollapsade Lockyer också på planen, då Luton spelade play off-final om uppflyttning till Premier League. Han fördes därefter till sjukhus för vidare tester. Enligt BBC genomförde han senare en hjärtoperation för att kunna fortsätta sin karriär.

- Det är fruktansvärt. Vi såg alla scenerna i play off-finalen. Han är en bra kille och en briljant spelare för Luton. Våra tankar är med honom, säger tidigare Celtic-tränaren Neil Lennon enligt BBC.

Lockyer kom till Luton från Charlton under 2020, och är den här säsongen noterad för 15 framträdanden i Premier League. Totalt sett har han gjort 118 matcher med den engelska Premier League-klubben.

The fixture between AFC Bournemouth and Luton Town has been suspended.



All our thoughts are with Tom Lockyer at this time. 🧡 pic.twitter.com/cBQhMC5EHu