Miljardregn över Brighton: Presenterar rekordhög vinst i Premier League

Brighton har prickat rätt rejält med sin rekrytering de senaste åren. Både vad gäller att få en sportslig påverkan hos klubben och att gå med stor vinst vid vidareförsäljning.

Utöver försäljningar kvalificerade sig klubben till sitt första europaspel någonsin förra säsongen och tog sig hela vägen till åttondelsfinal i Europa League, där man slutligen föll mot Roma (1-4 totalt).

Summan av överstående har fått klubben ekonomi att skjuta i höjden. Under onsdagen rapporterar The Times att Brighton gått med 123 miljoner pund (1,66 miljarder kronor) i vinst i det senaste räkenskapsåret. Det är den näst största vinsten som någonsin presenterats av en klubb efter Barcelonas vinst på 300 miljoner pund (4,05 miljarder kronor) säsongen 2022-23, enligt The Times. Således är det den största vinsten som någon Premier League-klubb någonsin rapporterat.

Annons

Det som vidare sticker ut är att i den rapporterade vinsten finns inte försäljningarna av Moisés Caicedo (1,55 miljarder kronor) och Robert Sánchez (337 miljoner kronor) till Chelsea, samt Alexis Mac Allister till Liverpool (472 miljoner kronor), medräknade i räkenskapsåret då de skedde efter bokslut.