Moura hattrick-hjälte för Spurs - blev fjärde brassen i PL-historien

Tottenham tog på lördagen sin tredje raka seger på den nya hemmaarenan, Tottenham Hotspur Stadium. Efter att ha vunit mot Crystal Palace i premiären och därefter slagit Manchester City med uddamålet i Champions League krossade man i dag PL-jumbon Huddersfield med 4-0.

Victor Wanyama inledde målskyttet i matchminut 24 – men sedan tog Lucas Moura över showen.

2-0 var ett distinkt avslut i den bortre gaveln, 3-0 ett klassmål efter en läcker nedtagning på Christian Eriksens passning. Brassen fullbordade sedan sitt hattrick övertid då han hängde sin tredje kasse för eftermiddagen genom att kruta upp bollen i det bortre krysset efter att Heung Min-Son stått för passningen.

Enligt statistiktjänsten Opta blev Moura därmed den fjärde brassen att göra ett hattrick i Premier League. De övriga tre som lyckats med samma bedrift är Afonso Alves, Roberto Firmino och Robinho.

Tottenham ligger efter 33 spelade omgångar på tredje plats i tabellen, en poäng före Chelsea.

4 - Lucas Moura is the fourth Brazilian player to score a @premierleague hat-trick, after Afonso Alves, Robinho and Roberto Firmino. Smooth. #TOTHUD pic.twitter.com/DtmlgWCctI