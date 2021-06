Mourinho riktar kritik mot Bale: "Inte många"

Under den senaste säsongen var Gareth Bale på lån i Tottenham från Real Madrid. I Spurs hade han José Mourinho som manager under stora delar av säsongen. Portugisen gav dock Bale knappt om speltid och i stället fick walesaren stor utväxling i Spurs under slutet av säsongen då han noterades för sex mål på de sex sista matcherna i Premier League.

Nu kommer Mourinho med ett utspel kring det hela, där han menar att Bales facit mot storklubbar är svagt. Detta menar han också kan påverka Wales negativt i sommarens EM.

- De senaste åren har Wales litat mycket på Gareth Bale och Aaron Ramsey, landets två mest talangfulla spelare. Men när jag tittar på deras klubblagssäsong och hur många matcher Ramsey spelat med Juventus är det många skador, säger Mourinho enligt Daily Mail och fortsätter:

- Om vi tittar på Gareth och hur många starka prestationer han hade, hur många mål han gjorde mot de bästa lagen, då är det inte många. Om ens någon. Det är inte en lätt situation för ett landslag som inte har många alternativ.

Bales låneavtal med Tottenham löper ut i sommar och planen är att walesaren ska återvända till Real Madrid, där han står under kontrakt. Däremot ska Bale, enligt Marca, överväga att lägga skorna på hyllan efter sommarens EM.

I EM spelar Wales i grupp A där man ställs mot Schweiz, Italien och Turkiet.