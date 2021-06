Mumbongo om debutåret i Premier League: "Jag är inte förvånad - får lägga i en ny växel"

Burnley-svensken Joel Mumbongo, 22, gjorde i år sina första matcher i Premier League. Anfallaren gjorde i januari debut med ett inhopp mot Chelsea och kom sedan till spel i ytterligare tre matcher i den engelska högstaligan, samt i tre matcher i FA-cupen.

Mumbongo, som har en bakgrund i Göteborgsklubbarna Örgryte IS, BK Häcken och Utsiktens BK, anslöt under hösten 2019 till Burnley från Hellas Veronas U19-lag, och har sedan dess växlat upp.

Nu ser den svenske anfallstalangen tillbaka på ett fint första år i Premier League.

- Det har varit väldigt lärorikt. Jag har växt väldigt mycket, mest som person utanför planen, men även på planen såklart med min utveckling. Det har varit bra och väldigt mycket positivt, samtidigt som jag har lärt mig väldigt mycket. Det har varit ett väldigt bra år för mig på och utanför planen, säger Mumbongo till Fotbollskanalen.

ANNONS

22-åringens finaste minne från den gångna säsongen är inhoppet i februari mot den regerande ligamästaren Manchester City.

- Jag skulle nog säga City-matchen. Allting bara kom i Chelsea-matchen. Det var väldigt mycket nervositet när jag skulle hoppa in och i City-matchen kunde jag njuta lite mer, då debuten redan var gjord. Allt var lite lugnare. Jag njöt lite mer av City-matchen, även om jag bara fick några minuter.

Mumbongo är inte förvånad över att han fått chansen i Premier League.

- Inte för att vara arrogant, men jag har jobbat för det. Jag är inte den arroganta typen, men jag vet vad jag är bra på och vad jag kan göra när jag får chansen. Jag är inte förvånad över att det kom. Det är inte så att jag inte förväntade mig att chansen skulle komma. För mig var det bara att vara redo när det skulle hända, då jag vet vad jag kan göra.

ANNONS

Vad har du utvecklat mest under den senaste tiden?

- Jag har utvecklats mest mentalt. Jag har mognat mycket och lärt mig mycket om allting. Jag har lärt mig om mig själv och om vad jag är bra på.

Mumbongo förlängde nyligen sitt kontrakt till sommaren 2002 och hoppas på mer speltid nästa säsong. Förra säsongen avslutade han utan speltid i de sista sju ligamatcherna.

- Jag vill spela och vara delaktig, så det är såklart målet. Jag fick hoppa in i några matcher förra säsongen, men när det är en ny säsong har folk glömt vad som hände under förra säsongen. Det är upp till mig. Jag får lägga in en ny växel och det är bara att fortsätta göra det jag har gjort rätt.

Har du hunnit landa i att du nu är en Premier League-spelare?

- Ja, det har jag. Det går faktiskt rätt fort, då man som spelare ser det mentalt när sådana bra saker händer. När det väl händer är man förberedd, även om man inte har varit med om det innan.

ANNONS

Vad är det stora målet nu?

- Det är att få speltid, vara på planen och utvecklas. Jag ska jobba på det jag behöver bli bättre på och sedan kommer resten av sig självt.

Mumbongo har ännu inte haft någon kontakt med den svenska landslagsledningen, men drömmer förstås om att få representera landslaget i framtiden.

- Jag har inte haft någon kontakt direkt, men sedan vet man inte vad som händer bakom dörrarna, säger anfallaren.

Han fortsätter:

- Det är en dröm för alla fotbollsspelare att representera landslaget. Det är såklart något man jobbar för, men mitt fokus är på att bli bättre och göra mitt i klubblaget. Sedan kommer resten. Jag fokuserar på det jag kan göra i dag. Det jag gör i dag påverkar det som händer i morgon. Om jag inte gör rätt saker i dag, så är det ingen idé att tänka på vad som händer i morgon eller nästa vecka.

ANNONS

Burnley slutade i år på 17:e-plats i Premier League.