Newcastle räddade poäng sent mot Wolves - framför Isak på läktaren

Sveriges landslagsforward Alexander Isak genomförde i fredags en rekordövergång från Real Sociedad till Newcastle och syntes under söndagen till på planen inför ligamötet med Wolverhampton på Molineux Ground i Premier League.

När elvorna släpptes en timme före avspark stod det klart att Isak var utanför truppen, och lite senare gick den engelska klubben ut med att svensken missade matchen på grund av att han ännu inte fått sitt arbetstillstånd.

Saknades gör även svenske högerbacken Emil Krafth, som meddelat att han ådragit sig en allvarlig knäskada och blir borta i flera månader.

Resultatet då?

Matchen slutade 1-1 efter mål av Ruben Neves i den 38:e minuten innan Allan Saint-Maximin kvitterade till 1-1 på övertid.

Startelvor:

Wolverhampton: Sa - Semedo, Collins, Kilman, Jonny - Nunes, Neves, Moutinho - Guedes, Jimenez, Neto.

Newcastle: Pope - Trippier, Schär, Botman, Burn - Willock, Longstaff, Joelinton - Almiron, Wood, Saint-Maximin.

