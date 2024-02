Newcastle vidare i FA-cupen - Ayari och Sigurdsson föll i straffrysare

Alexander Isaks Newcastle ställdes under tisdagen mot Championship-klubben Blackburn Rovers på bortaplan i den femte rundan i FA-cupen. Matchen drog först igång 15 minuter sent, klockan 21.00, för att alla supportrar skulle hinna ta sig in på Ewood Park, och efter runt 15 minuters spel avbröts matchen tillfälligt, innan den snabbt kom igång igen.

Rovers-supportrar kastade då in runt 20 tennisbollar på planen, vilket enligt den engelska tidningen Daily Mail var en protest mot klubbens ägare Venkys.

Newcastle hade samtidigt inledningsvis en hel del boll, men det var Rovers som skapade de hetaste målchanserna, vilket fick Martin Dubravka att svettas mellan stolparna. Isak var i sin tur inblandad i flera anfall i andra halvlek, men blev utbytt mållös efter 62 minuters spel, innan Anthony Gordon nio minuter senare satte 1-0 till Newcastle.

Newcastles glädje var samtidigt kortvarig, då Rovers kvitterade i den 79:e minuten genom Sammie Szmodics - efter en snabb omställning. Tidigare AIK-mittfältaren Yasin Ayari, som hoppade in i den 63:e minuten för Rovers, fick också vara med och fira målet, och i slutändan gick tillställningen till förlängning.

Väl under förlängningen var det heta målchanser åt båda håll, men utan utdelning, där Ayari hade en nick från nära håll tätt utanför mål, och till slut blev det straffar.

Både Ayari och tidigare IFK Norrköping-spelaren Arnor Sigurdsson satte varsin straff för Rovers, men i slutändan vann Newcastle ändå och gick vidare i turneringen.

Newcastle får därmed framöver spela kvartsfinal i FA-cupen.

Startelvor:

Blackburn Rovers: Pears - Hyam, McFadzean, Wharton - Brittain, Buckley, Moran, Chrisene - Szmodics, Dolan - Gallagher.

Newcastle: Dubravka - Trippier, Lascelles, Schär, Burn - Longstaff, Guimaraes, Willock - Murphy, Isak, Gordon.