Newcastles bakslag - Eddie Howe missar första matchen

Eddie Howe tog nyligen över som ny huvudtränare i Newcastle efter att Steve Bruce fått sparken. Det var klubbens nya, saudiska ägares första stora beslut - en tränarrekrytering som man nu hoppas ska få Newcastle att lyfta i Premier League-tabellen.

- Det är en underbar möjlighet, men det ligger också mycket arbete framför oss och jag ser fram emot att komma ut på träningsplanen och börja jobba med spelarna, sa Howe i samband med att han anställdes.

I morgon, lördag, väntar första testet för Eddie Howe och Newcastle när Brentford gästar St James' Park - ett test man dock får klara utan sin nye chefstränare vid sidlinjen. Nu meddelar klubben nämligen att Howe har testat positivt för covid-19 och därmed missar matchen.

I ett uttalande skriver klubben att Eddie Howe testades positivt i samband med ett rutintest som genomfördes under fredagen.

Newcastle är nästjumbo i Premier League och har endast samlat ihop fem poäng efter elva spelade omgångar.

#NUFC head coach Eddie Howe will be absent from the club’s next Premier League match after testing positive for Covid-19 during a routine test on Friday.