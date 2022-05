Newcastles nya bortatröja läckt - stark koppling till Saudiarabien

Newcastle fick i fjol en ny ägare i form av den saudiarabiska investeringsfonden Public Investment Fond (PIF), som överses av landets kronprins Mohammed bin Salman. Det var ett kontroversiellt ägarbyte av flera olika anledningar.

Saudiarabien har fått kritik för brist på mänskliga rättigheter, och har samtidigt inga demokratiska val och ingen religionsfrihet, precis som att kvinnor inte har grundläggande mänskliga rättigheter i landet. Kronprinsen Mohammed bin Salman påstås även enligt USA ligga bakom mordet på journalisten Jamal Khashoggi under 2018.

Nu ser Newcastle ut att få en ny bortatröja till nästa säsong med stark koppling till Saudiarabien. Den engelska tidningen Daily Mail har publicerat bilder på vad som uppges bli den engelska klubbens nya bortatröja, vilken innehåller både grönt och vitt, precis som Saudiarabiens landslagströja.

Den nya bortatröjan är i grunden vit, men med flera gröna detaljer, som vid klubbmärket och ärmarna. Övriga delar av tröjan är vit. Enligt tidningen ser Newcastle den nya bortatröjan som en möjlighet till ökad tröjförsäljning i Saudiarabien.

Se den nya tröjan i tweeten nedan.

Newcastle United are set to turn out in green and white of Saudi Arabia next season with new away kit to be launched https://t.co/TNzu7PRSlb