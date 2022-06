Ñiguez bekräftar: lämnar Chelsea - tar avsked med öppet brev

Det var inför årets säsong som Chelsea lånade Saul Ñiguez, 27, från Atlético Madrid. Enligt uppgifter kostade låneaffären omkring fem miljoner euro, drygt 52 miljoner kronor, samtidigt som Londonklubben fick en köpoption (på omkring 350 miljoner kronor) inskriven i avtalet - en option man inte kommer att utnyttja.

Spanjoren har nämligen inte fått spelet att stämma i London och efter några svaga insatser i början av säsongen blev han därefter en utpräglad bänkspelare. Nu meddelar Ñiguez själv att han lämnar Chelsea och återvänder till Madrid.

"Jag skriver för att ta farväl. Jag skulle vilja berätta hur jag kände under det här äventyret. Saker och ting började inte bra alls. Efter en lång tid hemma (i Spanien, reds. anm) var det inte lätt att förändra allt. Sakta men säkert blev saker bättre. Allt i livet tjänar för att förbättra och lära, och det är vad jag tar med mig från det här äventyret", skriver han på Twitter och fortsätter:

"Jag skulle vilja tacka klubben för att de försökte ta hand om varje detalj för att få mig att känna mig som hemma. Jag skulle också vilja uppmärksamma alla arbetare (i klubben), tack. Tack till alla fans som stöttade mig oavsett vad. Jag kommer förevigt att vara tacksam. Tack till tränarstaben som gjorde det möjligt för mig att vinna titlar i den blåa tröjan".

Totalt blev det 23 matcher, varav tio i Premier League, i Chelsea-tröjan för Niguez.

Hello blues,

I’m writing to take my leave of you. I would like to tell you how I felt during this adventure. Things didn’t start well at all. After a long time at home, changing everything wasn’t easy. (…) pic.twitter.com/HLmfK9BqrD