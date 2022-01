Nilsson Lindelöf kritiseras efter comebacken: "Hemskt dålig kontroll"

Victor Nilsson Lindelöf har varit borta från spel den senaste månaden. Svensken klev av en match med andningsproblem, vilket krävde medicinska tester innan han fick återvända till planen. Det följdes av att Nilsson Lindelöf testade positivt för covid-19.

Under måndagskvällen, när Manchester United mötte Aston Villa, var han tillbaka på plan och kastades då rakt in i startelvan. Han bildade mittbackspar med Raphael Varane som värvades i sommar men som har dragits med skador under hösten.

Det var United som stod som segrare i matchen med 1-0, men i de brittiska medierna poängteras att det var tur för storklubben att de fixade avancemang i FA-cupen. Ingen övertygande insats från laget med andra ord, åtminstone om journalisterna får säga sitt. Det samma gäller Nilsson Lindelöf i comebacken. Han kritiseras efter matchen, framförallt för första halvleken.

"Gjorde nästan en assist till Ollie Watkins (Aston Villa) med hemskt dålig kontroll i sitt första framträdande på en månad. Stabilare i andra halvlek", skriver lokaltidningen Manchester Evening News med en femma av tio i betyg, medan Anthony Elanga som hoppade in i 86:e minuten får en sexa.

Även i The Sun kritiseras Sveriges lagkapten.

"Kommer inte att slå sig in Uniteds startelva på ett tag - även om United skulle välja trebackslinje", skriver tidningen, som ger Nilsson Lindelöf sämst betyg i United i form av en fyra av tio.