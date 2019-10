Ny tung förlust för City - tappar mark till Liverpool

Manchester City vann i fjol Premier League, men har hackat lite under inledningen av den här säsongen. Efter att Liverpool under lördagen tog åttonde raka segern i ligan, så hade City under söndagen press på sig att vinna mot Wolverhampton på hemmaplan.

Men så blev det inte.

Wolverhampton chockade i den 80:e minuten City genom att ta ledningen i matchen. Adama Traore ordnade 1-0 och 15 minuter senare slog yttern till igen till 2-0 och punkterade därmed matchen. City åkte på stryk igen och har nu åtta poäng upp till Liverpool i serieledning.