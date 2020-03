Nya beskedet: Premier League skjuts upp till den 30 april

Premier League skjuts upp ytterligare. Ligan meddelar på sin hemsida att ingen fotboll kommer att spelas förrän den 30 april, tidigare var den pausad till den 4 april. Således kan Premier League tidigast dra igång den 1 maj, om situtationen tillåter.

Samtidigt meddelar man att målet är att spela klart att alla matcher, och för det har regeländringar krävts. Bland annat har FA, engelska förbundet, en regel om att ligaspelet, och cuperna, ska avgöras före juni. Den regeln skrotas den här säsongen.

Ligaspelet kan därmed vara i gång även i juni, då EM är framflyttat till 2021. Hur lång säsongen kan bli återstår att se. Någon tidsbegränsning är inte satt.

Liverpool leder Premier League på 82 poäng och har 25 poäng ned till tvåan Manchester City. Nio omgångar och några hängmatcher är kvar att spela.

Beslutet gäller för all professionell fotboll i England.

The FA, Premier League, EFL and women’s professional game, together with the PFA and LMA are committed to finding ways of resuming the 2019/20 football season as soon as it is safe and possible to do so



Full statement: https://t.co/kr0sJk8JHp pic.twitter.com/K1OBzBbKfc