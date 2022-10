Officiellt: Arsenal förlänger med Magalhaes

Arsenal gav under fredagen ett trevligt besked till klubbens suppportrar inför helgen - mittbacken Gabriel Magalhaes, 24, har skrivit på ett nytt "långtidskontrakt".

- Det är fantastiskt att vi har kommit överens om ett nytt avtal med "Gabi". Han är, som 24-åring, fortfarande en ung spelare och är en del av vår framtid. Hans prestationer sedan han kom till oss 2020 har varit mycket starka och hans positiva påverkan på våra resultat har varit tydlig för alla, säger tekniska direktören Edu på klubbens hemsida.



Magalhaes anslöt från Lille för lite mer än två år sedan och har sedan dess fått gott om speltid med 81 framträdanden i alla turneringar.

Arsenal toppar i dagsläget Premier League.

