Officiellt: Arsenal-ikonen Patrick Vieira tar över Crystal Palace

Som spelare var Patrick Vieira otroligt framgångsrik, men som tränare har det inte blivit samma succé ännu. Nu får Arsenal-ikonen chansen i Premier League.

Det är Crystal Palace, som varit utan tränare sedan chefstränaren Roy Hodgson lämnade efter den gångna säsongen, som plockar in Vieira. 45-åringen skrev enligt The Athletic på kontraktet som sträcker sig fram till 2024 under helgen, och presenterades sedan officiellt under söndagen.

- Jag är väldigt glad att få denna möjlighet att återvända till Premier League och träna den här fantastiska fotbollsklubben när vi börjar ett nytt kapitel tillsammans, säger Vieira till klubbens hemsida.

Crystal Palace slutade på 14:e plats i Premier League under den gångna säsongen, men med elva spelare som blev kontraktslösa vid månadsskiftet juni/juli väntas klubben bygga om truppen rejält under sommaren.

- Det är ett projekt som verkligen tilltalar mig efter att ha pratat mycket med ordföranden och sportchefen om deras ambitioner och planer för hela klubben, inklusive akademin. Klubben har fantastiska fundament på plats efter många år i Premier League, och jag hoppas att vi kan göra ytterligare förbättringar och fortsätta driva klubben framåt, säger Vieira.

Vieira basade senast över det franska laget Nice mellan sommaren 2018 och december 2020, men har också tränat New York City mellan 2016 och 2018. Som spelare tillhörde han utöver Arsenal lag som Juventus, Inter och Manchester City, samtidigt som han gjort många landskamper med Frankrikes A-landslag.

