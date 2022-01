Officiellt: Arsenal lånar ut Marí till Serie A

Efter en utlåning under våren värvade Arsenal Pablo Marí under sommaren 2020, från Flamengo. Under säsongen som följde fick han göra tio framträdanden i Premier League och fem i Europa League. Den nuvarande säsongen har det varit ännu snålare med speltid för spanjoren, som hittills har framträtt i ligan två gånger.

Nu står det klart att Marí kommer spendera våren i Italien. Han lånas ut från den engelska klubben till Udinese i Serie A.

Det är Marís första sejour i italien. Han har tidigare spelat för Manchester City och flera spanska klubbar.