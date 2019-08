Officiellt: Arsenal värvar - uppges kosta över 800 miljoner kronor

Under en tid har Arsenal uppgetts vara på väg att värva Nicolas Pépé från franska Lille. Nu är jätteövergången i hamn. Londonklubben meddelar på sin hemsida att man knyter till sig den 24-årige ivorianen och Arsenal skriver att det är den dyraste transfern i klubbens historia. Pepe tar över rekordet från Pierre-Emerick Aubameyang, som, enligt Evening Standard, kostade klubben 56 miljoner pund.

The Independent har tidigare uppgett att Arsenal värvar Pepe för drygt 72 miljoner pund, ungefär 844 miljoner kronor.

- Att värva en ytter i toppklass har varit ett stort mål för oss i det här transferfönstret och vi är nöjda med att han ansluter till oss, säger Unai Emery, tränare i Arsenal, i en kommentar på klubbens hemsida.

Pepe gjorde förra säsongen 22 mål och elva assist i den franska ligan med Lille.

Nicolas Pepe has today become our club-record signing!



