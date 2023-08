Officiellt: Arsenal värvar David Raya

Spanjoren har varit en viktig del i Brentfords framgångar under de senaste säsongerna. 27-åringen anslöt från Blackburn sommaren 2019 och har därefter varit given mellan stolparna.

Men nu bär det alltså av mot nya äventyr.

Fjolårets tabelltvåa, Arsenal, har nämligen meddelat att man värvar målvakten. Detta innebär att Raya kommer att ta upp kampen om att agera förstamålvakt med fjolårets succéman, Aaron Ramsdale.

Arsenal bekräftar att det rör sig om ett lån med köpoption. Ett lån som är värt tre miljoner pund, motsvarande 40 miljoner kronor. Därefter har det ryktats om en köpoption på 27 miljoner pund, motsvarande 360 miljoner kronor.

- Vi välkomnar David till oss på ett säsongslångt lån från Brentford. David är en målvakt av högsta kvalitet, som konsekvent har presterat på en hög nivå med Brentford i Premier League. Med David som ansluter till oss adderar vi kvalitet och bredd till vår trupp så att vi kan prestera på högsta möjliga nivå i alla tävlingar, säger Arsenals sportchef, Edu.

Brentfords sportchef, Phil Giles bekräftar att Arsenal vill köpa loss Raya.

- Svaret på det (varför affären struktureras med ett initialt lån) är helt enkelt att det gör det möjligt för den här affären att göras snabbare mellan båda klubbarna, och alla parter vill göra detta till en permanent övergång så snart som praktiskt möjligt, när det än är, säger han.

Anledningen till detta upplägg är enligt uppgifter från The Athletic för att ungdå reglerna kring Financial Fair Play, efter att ha spenderat stora summor på nyförvärv tidigare under sommaren.

Sedan tidigare har Arsenal värvat in Declan Rice, Kai Havertz och Jurrien Timber.