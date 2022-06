Officiellt: Arsenal värvar portugisisk landslagsman från Porto

Det var under torsdagen som nyheten slog ner som en blixt från klar himmel: Portos Fabio Vieira rapporterades vara klar för Arsenal. Redan dagen efter, under fredagen, är det nu officiellt.

Porto meddelar via ett uttalande på sin hemsida att man sålt Vieira till Arsenal för 40 miljoner euro (430 miljoner kronor), varav fem miljoner euro (Drygt 55 miljoner kronor) är prestationsbaserade.

Vieira gjorde ett namn för sig själv under säsongen som var, då han noterades för sex mål och 14 assist i Liga Nos, flest assist i ligan samtidigt som Porto knep ligatiteln.

22-åringen har vidare lämnat ett stort avtryck i de portugisiska ungdomslandslagen, där han har noterats för 13 mål och fyra assist på 21 framträdanden för Portugals U21-landslag.

Official, confirmed. Arsenal signs Fábio Vieira from FC Porto on a permanent deal, Portuguese club statement announces. ⚪️🔴🤝 #AFC



“Deal complete for amount of €40m, and of these, €5m are dependent on achievement of sports objectives”. pic.twitter.com/oaRLXGpeVX