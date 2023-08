Officiellt: Axel Disasi klar för Chelsea

Under sommaren kom ett rejält mardrömsbesked för Chelsea. Försvararen Wesley Fofana har drabbats av en korsbandsskada och missar större delen av den kommande säsongen.

Nu är hans ersättare klar.

Axel Disasi hämtas in från Monaco. Enligt The Athletic köps 25-åringen in för en övergångssumma på 45 miljoner euro, motsvarande ungefär 523 miljoner svenska kronor.

Fransmannen har skrivit på ett sexårsavtal med Chelsea och hyllas direkt av Chelseas tekniska direktörer, Laurence Stewart och Paul Winstanley:

- Axel har visat upp sin kvalitet under flera säsonger i Frankrike och det har välförtjänt lett till ett erkännande på den internationella scenen. Han är redo att ta nästa steg i sin karriär och vi är glada över att det kommer att bli med Chelsea, säger duon i en kommentar till Chelseas hemsida.

Disasi om att ansluta till Chelsea:

- Jag är väldigt glad över att komma till den här klubben, jag är redo för det här och har stort självförtroende, jag är glad och upprymd, säger han till klubbens hemsida.

Tidigare i sommar har Chelsea värvat Christopher Nkunku, Nicolas Jackson, Kendry Paez, Diego Moreira, Angelo Gabriel och Lesley Oguchukwu.

Det blev 129 matcher i Monaco för Disasi. Han har tidigare representerat Reims. Mittbacken står också noterad för fyra landskamper för Frankrike.

Chelsea meddelar att Disasi kommer att ansluta till resten av laget inom de kommande dagarna.