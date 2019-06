Officiellt: Benitez lämnar Newcastle

Newcastle får se sig om efter en ny tränare. Klubben meddelar att Rafa Benitez kommer att lämna klubben i samband med att hans kontrakt med klubben löper ut vid månadsskiftet.

Vidare skriver Newcastle på sin hemsida att man försökt komma överens med spanjoren om ett nytt avtal, men utan framgång.

59-åringen utsågs till ny tränare i Newcastle i mars 2016. Den säsongen åkte klubben ur Premier League, men den efterföljande säsongen lyckades han föra tillbaka laget till den engelska fotbollen finrum och därefter höll han klubben kvar i högstaligan.

It is with disappointment that we announce manager Rafael Benítez will leave Newcastle United upon the expiry of his contract on 30th June 2019.



