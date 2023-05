Officiellt: Brentford värvar Flekken

Brentford-keepern David Raya, 27, spekuleras vara på väg bort och kopplas ihop med klubbar som Chelsea, Manchester United och Tottenham.

Nu går Brentford ut med att klubben gjort klart med en ny målvakt - nederländaren Mark Flekken, 29, från Freiburg. Parterna har kommit överens om ett avtal över fyra år.

Enligt transfer-journalisten Fabrizio Romano är övergångssumman på 13 miljoner euro, motsvarande 151 miljoner svenska kronor.

Flekken kom till Freiburg från Duisburg under 2018, och har under sin karriär gjort 80 framträdanden i Bundesliga, samt 34 matcher i 2. Bundesliga. Han har även gjort fyra A-landskamper med Nederländerna, senast under 2022.