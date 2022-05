Officiellt: Burchnall får nytt uppdrag - tar över Forest Green Rovers

Efter att ha tränat Östersunds FK i två år tvingades Ian Burchnall lämna klubben sommaren 2020. Inför den gångna säsongen tog 39-åringen över Notts County i National League - och nu står det klart att han tar nästa kliv i det engelska seriesystemet.

På fredagen meddelar nämligen Forest Green Rovers, som nyligen tog steget upp i League One, att Ian Burchnall tar över som ny huvudtränare i klubben.

- Jag är väldigt glad över att skriva på för FGR och bli en del av ett spännande kapitel i klubbens historia. Jag är tacksam för möjligheten att få leda klubben, och utmaningen av att träna i League One var för bra för att tacka nej till. Speciellt i en progressiv och framåttänkande klubb, säger Burchnall i pressmeddelandet.

Ian Burchnall, som nu alltså hoppar upp två divisioner i seriesystemet, påbörjar sitt nya tränaruppdrag omgående.

