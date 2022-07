Officiellt: Burnley säkrar lån från Chelsea

Förra säsongen spenderade Maatsen på lån i Coventry och stod där för tre mål samt en assist på 40 matcher. Nu väntar en ny utmaning i Championship, denna säsong i Vincent Kompanys Burnley.

- Jag är exalterad över att komma hit och spela för Burnley. Det är en stor klubb och en ny utmaning som jag är redo för, säger Ian Maatsen till Burnleys hemsida.

Sedan Maatsen kom från PSV till Chelsea 2018 har han gjort ett inhopp för Chelsea A-lag, (i Carabao cup 2019). Nu väntar försvararens tredje sejour på lån, tidigare har han varit i Charlton och Coventry.

Wishing you all the best for the season, Ian! 👊