Officiellt: Burnley värvar Franchi från PSG

Denis Franchi anslöt till Paris Saint-Germains akademi 2019 då han lämnade Udineses dito. 19-åringen har dock inte lyckats slå sig in i den franska huvudstadsklubbens A-lag, och nu står det klart att han lämnar.

På fredagen blev det officiellt att Burnley värvar Franchi. Kontraktet med Championship-klubben sträcker sig till slutet av säsongen 2024/2025.

- Jag är så glad över att vara här. Det här är ett nytt kaptiel för mig som jag inte kan vänta på att få starta, säger han till Burnleys hemsida.

Burnley har inlett Premier League-säsongen med en seger, tre kryss och en förlust.

We are pleased to confirm the arrival of goalkeeper Denis Franchi, from Ligue 1 side Paris Saint Germain, on a three-year deal 📝