Officiellt: Chelsea förlänger med Silva

Chelsea-backen Thiago Silva, 36, anslöt inför förra säsongen från Paris Saint-Germain och var nyligen med och ledde klubben till finalseger i Champions League. Silva blev, totalt sett, noterad för två mål på 34 framträdanden förra säsongen.

Nu meddelar Chelsea att parterna har kommit överens om ett nytt kontrakt över nästa säsong. Chelsea har utnyttjat en möjlighet om det för att få behålla spelaren.

- När vi tog in Thiago Silva förra sommaren visste vi att vi fick in en världsklasspelare till truppen. Thiago har visat alla i Chelsea sin enorma kvalitet under den gångna säsongen och har har haft ett stor inflytande på och utanför planen, säger Chelsea-direktören Marina Granovskaia i en kommentar på klubbens hemsida.

Silva har tidigare en bakgrund med spel i bland annat PSG och Milan.