Officiellt: Chelsea förlänger med stjärnduo

Chelsea gav under tisdagskvällen besked om att stjärnspelarna Pedro, 32, och Willian, 31, stannar i klubben över den här säsongen. Båda spelarna hade tidigare avtal till den sista juni, men nu har de tecknat nya avtal som gäller fram till säsongens slut.

Premier League-klubbarna tog nämligen tidigare i år, utifrån en ny Fifa-regel, beslut om att det ska vara tillåtet för klubbar att förlänga med spelare som har utgående avtal. Detta med anledning av att säsongsavslutningen i England, precis som i många andra länder, har blivit uppskjuten till följd av coronavirusets utbrott.

Willian och Pedro har än dock tidigare rapporterats lämna Chelsea i sommar. Det är fortsatt möjligt, men först efter den här säsongens slut. Pedro är den här säsongen noterad för två mål och tre assist på 18 matcher, medan Willian är noterad för sju mål och sex assist på 38 matcher den här säsongen.

Chelsea är just nu på fjärdeplats i Premier League, vilket innebär spel i Champions League nästa säsong.

An update on the contract situation of Willian and Pedro... 👊