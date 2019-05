Officiellt: Chelsea frångår policy - ger Luiz tvåårskontrakt

David Luiz skrev redan under vintern 2011 för första gången på för Chelsea. Mittbacken gjorde därefter tre år i klubben innan han under sommaren 2014 flyttade vidare till Paris Saint-Germain och sedan under sommaren 2016 återvände till Chelsea igen.

Luiz har under den här säsongen varit ordinarie startman i laget och i dag meddelade Londonklubben att parterna är överens om ett nytt avtal fram till sommaren 2021.

- Jag är så glad över att vara här och över att få möjlighet att stanna. Jag älskar den här klubben och jag har fortfarande en ung spelares ambition, säger han i en kommentar på klubbens hemsida.

- Det betyder mycket för mig att gå till Europa-final och vi har fortfarande möjlighet att sluta bland de tre bästa lagen i Premier League den här säsongen. Jag kommer att göra mitt bästa för att hjälpa laget, fortsätter han.

Chelsea bröt, i och med det två år långa nya avtalet med Luiz, sin policy för kontraktsförlängningar med spelare över 30 år. Londonklubbens policy är att endast förlänga spelares avtal, som är 30 år eller äldre, med endast ett år i taget.

David Luiz har totalt gjort 18 mål på 246 matcher för Chelsea och är den här säsongen noterad för tre mål och två assist på 48 matcher i alla turneringar.