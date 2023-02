Officiellt: Chelsea köper loss Fernandez för rekordsumma

LÄS OCKSÅ: Officiellt: Marcel Sabitzer klar för Manchester United

Sent på tisdagskvällen tydde allt på att Chelsea skulle hinna ro värvningen av Enzo Fernandez iland.

Och Benfica bekräftade i ett pressmeddelande - som medier som portugisiska Record och A Bola hänvisar till - att alla parter nått en överenskommelse.

Ur kommunikén framgår att Chelsea betalar 121 miljoner euro, ungefär 1,375 miljarder kronor, plus en del extrakostnader. Det var en miljon euro mer än spelarens omtalade utköpsklausul. Av den summan ska River Plate, som den argentinske VM-hjälten anslöt från i somras, få ta del av 25 procent.

Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano har den 22-årige mittfältaren skrivit på ett kontrakt som sträcker sig till 2031. Samstämmiga medieuppgifter gör gällande att betalningen kommer att ske i omgångar till Benfica.

Chelsea har ännu inte bekräftat övergången.

Chelsea försökte värva 22-åringen redan i början av januari men då var man inte redo att möta utköpsklausulen. Efter att parterna lagt samtalen på is ett tag återupptog Londonklubben jakten på argentinaren för ett par dagar sedan, och efter långa förhandlingar har man nu alltså nått en överenskommelse.

Fernández, som blev utsedd till Qatar-VM:s bästa unga spelare när han vann guld med Argentina i fjol, blir nu Chelseas åttonde januarinyförvärv. Sedan tidigare har Benoit Badiashile (back, från Monaco), David Datro Fofana (forward, från Molde), Andrey Santos (mittfältaren, från Vasco da Gama), João Félix (forward, lån från Atlético Madrid), Mychajlo Mudryk (forward, från Sjachtar Donetsk) och Noni Madueke (forward, från PSV Eindhoven), Malo Gusto (back, från Lyon) också skrivit på för "The Blues".

Övergångssumman på 1,375 miljarder kronor gör Fernández till Premier Leagues dyraste spelar någonsin. Han slår därmed Jack Grealish tidigare rekord som ligger på drygt 1,2 miljarder, vilket var summan Manchester City betalade när man värvade engelsmannen från Aston Villa.

Totalt noterades Enzo Fernández för fyra mål samt sju assist på 29 matcher för Benfica sedan han anslöt från River Plate i somras. Mittfältaren har tio landskamper för Argentina på meritlistan.

