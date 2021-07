Officiellt: Chelsea lånar ut succéspelare till PL-klubb

Billy Gilmour värvades till Chelseas ungdomasakademi som ung, och nu börjar han knacka på dörren till en startplats i A-laget. I Chelseas trupp finns redan flera rutinerade centrala mittfältare, och Gilmour har haft det lite tufft med speltiden.

Nu lånas den skotske spelaren ut till konkurrenten Norwich, som är nykomling i Premier League till nästa säsong. Gilmour var med och vann Champions League under våren, och storspelade i matchen mot England i sommaren EM. Lånedealen med Norwich sträcker sig säsongen ut.

Gilmour har gjort totalt 22 matcher för Chelseas A-lag, och när Chelsea meddelade att han skulle lånas ut stod klubbarna på rad enligt Goal, men valet föll alltså på Norwich - där han hoppas få rejält med speltid.

- Jag är väldigt glad att vara här. Jag ser fram emot säsongen. Jag har sett fram emot att komma hit, spela så mycket som möjligt och hjälpa Norwich City att slåss i Premier League, säger Gilmour till klubbens hemsida.

Tränare Daniel Farke är nöjd över lånet.

- Vi fick en känsla av att han kan hjälpa oss mycket med sin förmåga att länka ihop spelet, sina tekniska egenskaper och även sin press. Ur en fotbollssynpunkt, men också hans karaktär, passar han perfekt in i vår grupp.

📝 We can now confirm the season-long loan signing of midfielder Billy Gilmour from Chelsea!#WelcomeBilly