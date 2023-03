Officiellt: Chelsea värvar Evrard

Fotbollskanalen kunde i slutet av januari avslöja att Chelsea värvar den belgiska landslagskeepern Nicky Evrard, 27.

Nu bekräftar Chelsea att Evrard är klar för klubben. Hon ansluter den 1 juli i år, och kommer framöver konkurrera med svenska målvakten Zecira Musovic.

Evrard kommer närmast från belgiska Leuven, och har gjort 58 A-landskamper med Belgien. Chelsea är just nu på tredje plats i den engelska ligan.

