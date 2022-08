Officiellt: Chelsea värvar Jelena Cankovic

Det var sommaren 2019 som FC Rosengård värvade Jelena Cankovic från Växjö DFF. Mittfältaren, som varit en starkt bidragande faktor till lagets framgångar senaste åren, förlängde nyligen sitt kontrakt till 2025 - men nu står det klart att hon lämnar.

På fredagen blev det officiellt att Chelsea värvar Cankovic. 27-åringen har skrivit på ett treårskontrakt till slutet av säsongen 2024/2025.

- Jag är väldigt exalterad över att ansluta till Chelsea och det känns fantastiskt att få spela i ett lag med en sådan vinnarkultur och så fantastiska spelare. Jag ser fram emot att få träffa fansen och spela framför dem, säger Cankovic till Londonklubbens hemsida.

Chelsea-tränaren Emma Hayes om nyförvärvet:

- Jelena är en toppspelare som har utvecklats väldigt, väldigt bra i Sverige. Vi har följt henne en längre tid och vi är väldigt glada över att hon valt oss. Jag anser att hennes kreativitet på mittfältet är något som kommer att göra oss bättre.

Enligt Aftonbladet ska mittfältsstjärnan haft en utköpsklausul i sitt kontrakt med FC Rosengård som Chelsea valt att aktivera. Jelena Cankovic blir nu lagkamrat med Magdalena Andersson och Johanna Rytting-Kaneryd, som nyligen köptes loss från BK Häcken.

Chelsea FC Women are pleased to confirm the signing of Jelena Cankovic on a three-year deal! ✍️#CankovicIsChelsea