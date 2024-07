Officiellt: Chelsea värvar Jörgensen

Filip Jörgensen föddes i Sverige och fick sin fotbollsfostran i Malmö FF. Men 2014 flyttade han till Spanien och till sist hamnade han i Villarreals ungdomsakademi. Där tog han sig sedan hela vägen upp i klubbens A-lag och inför den gångna säsongen knep han rollen som förstamålvakt hos ”de gula ubåtarna”.

Villarreal slutade till sist åtta i La Liga och Jörgensen svarade för flera starka insatser mellan stolparna. Detta gjorde att flera storklubbar fick upp ögonen för 22-åringen, som bland annat har ryktats till Inter och Marseille tidigare under sommarfönstret.

Men på den senaste tiden har det mesta pekat på att det blir en flytt till England och Chelsea. Nu står det också klart att just detta är fallet.

Sent under tisdagskvällen bekräftade nämligen London-klubben att man har slutfört en affär som innebär att Filip Jörgensen hämtas in från Villarreal inför den kommande säsongen.

I övrigt bjuder Chelsea på knapphändig information om affären. Transferjournalisten Fabrizio Romano skriver dock att värvningen kostar Chelsea 24,5 miljoner euro, cirka 294 miljoner kronor.

Romano skriver även att Jörgensen har genomfört läkarundersökningen på plats i USA och nu är redo att träna med sina nya lagkamrater. Dessutom sägs Jörgensen ha skrivit på ett avtal som sträcker sig till sommaren 2030.

Jörgensen, som alltså är född i Sverige, ser dock inte ut att komma Jon Dahl Tomasson till gagn. Det har sedan tidigare bekräftats från förbundshåll att målvakten har gjort sitt val och därmed är låst till spel för det danska landslaget.