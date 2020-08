Officiellt: Chelseas nästa stora värvning i hamn

Chelsea har i sommar gått ut hårt på transfermarknaden och värvat både Hakim Ziyech och Timo Werner, samtidigt som Kai Havertz och Thiago Silva spekuleras vara nära att skriva på för klubben. Nu är även ytterligare en stor värvning i hamn.

Chelsea meddelar att vänsterbacken Ben Chilwell ansluter från Leicester för ett kontrakt över fem år.

- Jag är glad över att komma till Chelsea i det här spännande läget i klubben. Jag ser fram emot att få vara en del av den här unga och dynamiska gruppen som leds av Frank Lampard, säger Chilwell i en kommentar på klubbens hemsida.

Enligt bland annat engelska tidningen Daily Mirror betalar Chelsea runt 50 miljoner pund, drygt 575 miljoner kronor för backens underskrift.

Chilwell är fostrad i Leicester och har totalt gjort 99 matcher i Premier League i karriären. Förra säsongen blev han noterad för tre mål och fyra assist på 33 matcher i alla turneringar.

