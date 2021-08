Officiellt: Citys rekordvärvning i hamn - Grealish presenterad

Jack Grealish har varit en nyckelspelare i Aston Villa under en längre tid. Nu står det klart att den 25-årige engelske landslagsmannen flyttar norrut, och är klar för en övergång till Manchester City.

Kontraktet sträcker sig sex år fram i tiden, till sommaren 2027. Grealish får tröja nummer tio i Manchester City.

- Jag är otroligt glad över att gå till Manchester City. City är det bästa laget i landet med en manager (Pep Guardiola) som anses vara världens bästa - det är en dröm som blir sann att bli en del av den här klubben, säger Grealish i en kommentar på klubbens hemsida.

Han fortsätter:

- De senaste tio åren har de vunnit stora titlar kontinuerligt. Pep har kommit hit och tagit dem till nästa nivå och fotbollen som laget spelar är en av de mest underhållande i Europa. Att spela för Pep och lära mig av honom kommer att bli speciellt, och något som alla toppfotbollsspelare vill.

Enligt brittiska medieuppgifter kostar Grealish runt 100 miljoner pund att lösa från Aston Villa. Det motsvarar nästan 1,2 miljarder kronor - och innebär att han är den dyraste värvningen någonsin av en engelsk klubb.

Under sin tid i Aston Villa gjorde Grealish 32 mål och 43 assist på 213 matcher för klubben. Han har även gjort tolv landskamper för det engelska landslaget, varav flera i sommarens EM.

