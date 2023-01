Officiellt: D’Angelo klar för Arsenal

Sabrina D’Angelo lämnade Vittsjö efter att ha spenderat fyra år i Skåneklubben och damallsvenskan. Fotbollskanalen kunde i slutet av december avslöja att målvakten skrivit på ett kontrakt med Arsenal.

Nu står det klart att 29-åringen är klar för den engelska storklubben. Kanadensiskan ansluter direkt och kommer att bära nummer 14 på sin tröja.

- Det känns fantastiskt, det är en ära att vara här och jag är taggad på att dra i gång med laget. Det är en spännande tid för Arsenal och jag vill hjälpa laget vinna titlar och nå flera framgångar för supportrarna, säger hon i ett pressmeddelande.

D’Angelo kommer att göra Lina Hurtig, Stina Blackstenius och Jonas Eidevall sällskap i klubben.

- Vi är väldigt glada över att ha signat Sabrina. Hon är en toppmålvakt med en hel del erfarenhet både i Europa och Nordamerika. Vi är säkra på att hon kommer att vara en stark tillgång för oss, säger Eidevall.

D’Angelo har tidigare spelade i NWSL med Western New York Flash och North Carolina Courage. Dessutom har hon spelat 24 landskamper för Kanadas landslag sedan debuten.

Arsenal ligger för närvarande på en andra plats i ligan på 24 poäng och, tre poäng bakom Chelsea som har spelat en match mer.

Welcome to The Arsenal, @SabsDAngelo ❤️