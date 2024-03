Officiellt: Danns skriver långtidskontrakt med Liverpool

Anfallslöftet Jayden Danns, 18, spås en fin framtid.

Under den rådande säsongen har han fått göra sin Premier League-debut för Liverpool, då han byttes in mot Luton för en knapp månad sedan. Han fick även spela i ligacupfinalen mot Chelsea i slutet av februari. Sedermera byttes han in i Liverpools FA-cupmatch mot Southampton - och gjorde två mål.

Nu belönas 18-åringen.

På fredagen meddelade nämligen klubben att anfallare har skrivit på ett långtidskontrakt med Liverpool.

Jayden Danns har huserat i Liverpools ungdomslag sedan han var åtta år gammal. Totalt har han gjort fyra A-lagsframträdanden för klubben.

I Liverpools U18-lag har han varit en riktig målspruta. 24 mål på 33 matcher är hans facit.