Officiellt: Delap förlänger med City

Manchester City-anfallaren Liam Delap,18, öste in mål i Premier League 2 förra säsongen. 24 fullträffar på 20 matcher stod talangen för - som nu belönas med ett nytt kontrakt.

- Det är uppenbarligen en enorm prestation för mig, och jag är så glad. Jag har varit här i två år nu och har älskat varje dag. Jag älskar platsen och alla människor. Jag kan inte vänta på att göra ännu mer, säger han till klubbens hemsida.

Delap har tidigare kopplats ihop med Real Madrid. Han är son till Rory Delap - som gjorde sig känd för sina enorma inkast under sin tid i Stoke City. Han avslutade karriären 2013.

Liam Delap has signed a three-year contract extension, which keeps him at the Club until the summer of 2026! 🙌