Officiellt: Efter Lloris skada - Tottenham värvar målvakt

Tottenhams franske landslagsmålvakt Hugo Lloris föll i senaste ligaomgången olycklygt i samband med Brighton & Hove Albions 1-0-mål och blev utbytt skadad. Tottenham meddelade senare att målvaktens ena armbåge gick ur led och därefter kom besked om att målvakten troligen är redo för spel igen någon gång nästa år.

Nu meddelar Tottenham att en ny målvakt är klar för klubben - nederländaren Michel Vorm, 35. Målvakten lämnade så sent som i somras klubben efter fem säsonger som andremålvakt bakom just Lloris i klubben. Han har skrivit på ett kontrakt över den här säsongen.

Vorm anslöt under sommaren 2014 till Tottenham från Swansea och är totalt noterad för 47 matcher med klubben i alla turneringar. Vorm har sedan i somras varit kontraktslös.

Welcome back, @Vorm_Official!



The experienced goalkeeper has signed a contract with the Club until the end of the season. #THFC ⚪️ #COYS