Officiellt: Everton-mittfältare flyttar hem till Frankrike

Everton gav under tisdagen besked om att franske mittfältaren Morgan Schneiderlin, 30, lämnar klubben för spel i franska laget Nice. Schneiderlin kom till Everton vintern 2017 från Manchester United och är den här säsongen noterad för 18 matcher i alla turneringar.

Schneiderlin gjorde totalt 88 matcher för Everton, varav 71 från start.

Nice slutade den här säsongen på femteplats i den franska högstaligan Ligue 1, som avslutats i förtid till följd av coronavirusets utbrott. Arsenal-ikonen Patrick Vieira är chefstränare i den franska klubben. Tidigare har Schneiderlin tillhört Strasbourg, som han är fostrad i, på fransk mark.

🔵 | Morgan Schneiderlin has completed a transfer to @ogcnice for an undisclosed fee.



Thank you and best of luck for the future, @SchneiderlinMo4! 💙