Officiellt: Everton värvar Iroegbunam

Everton kan blicka tillbaka på en turbulent säsongen. Klubben drabbades av poängavdrag efter att ha brutit mot Premier Leagues ekonomiska regelverk. Men trots detta lyckades Sean Dyche och hans manskap rädda ett nytt kontrakt med god marginal ner till nedflyttningsstrecket.

Nu håller klubben på att bygga nytt inför den kommande säsongen och under lördagen presenterades det första nyförvärvet.

I sina officiella kanaler meddelar Everton att man värvar Tim Iroegbunam från Premier League-konkurrenten Aston Villa. Den 20-årige mittfältaren ansluter på ett kontrakt som sträcker sig till 2027.

Klubben preciserar inte någon övergångssumma. The Times-journalisten Paul Joyce och transfer-journalisten Fabrizio Romano rapporterar dock att prislappen landar på 9 miljoner pund, motsvarande 119 miljoner kronor.

Annons

Iroegbunam anslöt till Aston Villa från West Brom under vintern 2022. Han har därefter haft problem med att slå sig in i Unai Emerys lag och under den föregående säsongen blev det blott nio kortare framträdandn i ligaspelet.