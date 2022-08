Officiellt: Everton värvar Maupay

Neal Maupay har gjort 27 mål på 109 matcher i Brighton-tröjan sedan han värvades från Brentford inför säsongen 2019/2020. Nu står det klart att 26-åringen går vidare - till en direkt Premier League-konkurrent.

På fredagskvällen blev det officiellt att Everton värvar Maupay. Forwarden har skrivit på ett kontrakt till juni 2025, med option på ytterligare ett år.

- Everton är en fantastisk klubb med otroliga fans och jag är så, så glad över att vara här. Det känns fantastiskt. Det var ett enkelt val för mig när jag började prata med klubben. Jag visste direkt att jag ville spela för Everton och hjälpa klubben att lyckas, säger Maupay till Merseysideklubbens hemsida.

Everton-tränaren Frank Lampard:

- Vi är överlyckliga över att kunna ta Neal till Everton, en spelare av bevisad Premier League-kvalitet.

Neal Maupay har även representerat Nice, Saint-Etienne och Stade Brest i karriären.

✍️ | @nealmaupay18 has completed a move from Brighton & Hove Albion for an undisclosed fee, signing a three-year contract until the end of June 2025 with an option of a further year.