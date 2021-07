Officiellt: Everton värvar ytterligare svenska - Björn presenterad

Rosengårds möte med Växjö i damallsvenskan blev den sista i den vita tröjan för trion Glodis Perla Viggosdottir, Anna Anvegård och Nathalie Björn. Viggosdottir har gått till Bayern München och tidigare i dag presenterades Anvegård av Everton - nu står det klart att Everton även blir Björns nästa klubbadress.

Everton går ut med att Björn har skrivit på ett treårskontrakt med klubben.

- Det känns fantastiskt att vara Everton-spelare, säger Björn i en kommentar på klubbens hemsida.

Hon fortsätter:

- Det har varit en lång process, men jag är så glad över att gå till den här klubben. Jag känner att klubben bygger något här och det känns fantastiskt att få vara en del av den resan. Det har varit en dröm för mig att spela i andra länder och se hur bra jag kan bli.

Björn har spelat för Rosengård sedan 2018, och har tidigare representerat Eskilstuna United, AIK och Sirius i Sverige.

Anvegård och Björn är båda en del av Sveriges trupp till OS i Tokyo, som spelas senare i juli.

✍️ | We are delighted to confirm the signing of Swedish defender Nathalie Björn on a three-year deal from Rosengård for an undisclosed fee.