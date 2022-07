Officiellt: Fernández förlänger med United - och lånas ut

Alvaro Fernández har ännu inte fått debutera i Manchester Uniteds A-lag. 19-åringen ses dock som en stor talang med en framtid i klubben, vilket han nu har fått ett bevis på.

På tisdagen blev det officiellt att Fernández förlänger sitt kontrakt med Manchester United till juni 2024, med option på ytterligare ett år. Samtidigt står det klart att vänsterbacken lånas ut till Preston North End i Championship nästa säsong.

Alvaro Fernández anslöt till Manchester United från Real Madrids akademi sommaren 2020.

